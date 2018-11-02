Игорь Стасевич cтал лучшим футболистом чемпионата Беларуси в октябре 2.11.2018, 13:35

Игрок БАТЭ набрал 37 из 44 возможных баллов в голосовании.

По итогам опроса, проведенного АБФФ среди СМИ, лучшим игроком октября чемпионата Беларуси стал полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич, пишет «Трибуна».

Изданиям для голосования были предложены четыре футболиста, которые, по мнению АБФФ, проявили себя наиболее ярко в прошедшем месяце.

В октябре ими стали: Игорь Стасевич (БАТЭ), Антон Матвеенко («Витебск»), Дмитрий Лебедев («Городея»), Артем Концевой («Днепр»).

Стасевич набрал 37 из 44 возможных баллов в голосовании.