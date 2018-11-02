Лучшие пять французских фильмов для всей семьи 2.11.2018, 13:40

Что посмотреть на выходных долгими осенними вечерами.

Вечерний отдых нужно планировать уже с самого утра. Частенько просто не знаешь, что можно посмотреть вечером. Чтобы облегчить задачу, segodnya.ua предлагает подборку хороших фильмов для просмотра всей семьей. И просто фильмы, а именно французское кино со своим шиком, юмором и трагизмом.

"Семейное ограбление", 2017

В главной роли несравненный Жан Рено. По сюжету, сестры по отцу Анжела и Анжелика – две абсолютно разные девушки. Однажды отец появился в их жизни. Вор международного масштаба решил наверстать упущенное, создав с дочерьми безумную команду, чтобы совершить ограбление века. И все бы ничего, только гениальный план Патрика дает сбой, и все идет не по запланированному сценарию.

"Притворись моим парнем", 2013

Легкая семейная комедия. Главная героиня Алиса Лантенс – редактор модного, популярного молодежного журнала Rebelle, ей тридцать восемь, она одинока и воспитывает дочь. За Алисой уже давно закрепилась репутация пресной, пунктуальной, сдержанной леди. Однажды она знакомится со студентом Бальтазаром, который влюбляется в нее. Для него отношения и секс – не шутка, а она хочет лишь повышения...

"Безумная свадьба", 2014

Кристиан Клавье, как всегда безупречен в своем исполении главных ролей. По сюжету, мсье Верней и его жена – буржуазная французская супружеская пара, родители четырех красавиц-дочерей. Три дочери уже нашли свое счастье, вот только мужья, по мнению родителей, подкачали: один – китаец, другой – араб, третий -еврей… Пришло время, и четвертая дочь сообщает радостную весть: она тоже выходит замуж! И ее жених… чернокожий.

"Роковая красотка", 2006

Авантюристка и охотница за богатыми мужчинами в исполнении Одри Тоту принимает скромного служащего отеля Жана за миллиардера. Когда ошибка раскрывается, Ирэн тут же бросает бедолагу. Вот только влюбленный по уши Жан намерен бороться за свое счастье

"Ремонт", 2005

Шикарная женщина и блестящий адвокат Шанталь в исполнении великолепной Кароль Буке затевает небольшой ремонт. И для этого нанимает бригаду колумбийских нелегалов во главе с непредсказуемым архитектором. Размеренная жизнь Шанталь превращается в сумасшедший дом, который вполне по вкусу ее детям.