Bloomberg: Трамп может заключить торговую сделку с Китаем 1 2.11.2018, 13:57

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Договор может быть заключен на саммите G20.

На саммите G20 в Аргентине президент США Дональд Трамп может заключить торговое соглашение с председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на четыре осведомленных источника, пишет «Гордон».

Собеседники издания рассказали, что Трамп попросил ключевых сотрудников Белого дома начать проработку возможных условий соглашения. В работе участвует несколько ведомств.

1 ноября Трамп заявил, что провел плодотворный разговор с председателем КНР, в котором, в частности, шла речь об американо-китайской торговле. CNBC отмечает, что американские биржи мгновенно отреагировали ростом на сообщение президента США. Индекс Доу-Джонса вырос на 264 пункта (около 1%), индекс S&P 500 – на 1,1%, индекс Nasdaq – на 1,8%.

В июне Трамп объявил о введении для Китая таможенного сбора в размере 25% на товары стоимостью $50 млрд. Китай установил ответные тарифы.