Видеоролик о героях из ВСУ признан одним из лучших в мире 2.11.2018, 14:19

Видео украинской армии заняло второе место в рейтинге лучших военных вербовочных видео.

Видео Вооруженных сил Украины заняло второе место в рейтинге лучших военных вербовочных видео, который составило издание Business Insider, сообщает lb.ua.

Всего в список вошло семь роликов.

В украинском видео рассказывается история пехотинца через образ обычной лопаты.

"Вряд ли какое-то военное снаряжение имеет большее значение для солдат во всем мире, чем лопата или шанцевый инструмент. Видео из Украины - это шедевр с точки зрения кинопроизводства и повествования. Это видео непревзойденное", - пишет издание, добавляя, что было не так просто поместить его на второе место.

На первое место издание поместило видеоролик Вооруженных сил Швеции. Он было признано лучшим за содержание юмора. Ролик высмеивает все возможные клише, часто фигурируют в подобных видео.

На третьем месте - ролик Вооруженных сил Нидерландов, в котором говорится, что армии страны не нужны дурачки, которые думают, что военная служба - это весело.