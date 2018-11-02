АлкоБелРегулятор 2 Кирилл Нежданский

2.11.2018, 14:32

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Фота: AP

Поставки спиртного на внутренний рынок квотируют.

Казалось, всего пару недель назад все нахваливали мудрое лукашенковское вето, наложенное на запрет Мингорисполкома продавать алкоголь ночью. Однако горячительные напитки снова попали в общенациональную повестку дня - на этот раз в связи с проведенным 22 октября совещанием по ситуации в ликеро-водочной отрасли.

Лукашенко, как обычно, на совещании сказал много правильного про роль спиртных напитков в наполнении бюджета, про заботу о здоровье граждан и т.п. Спасибо! Мы тоже Лукашенко не подводим: помнится, в августе 2015г. граждане очень близко к сердцу восприняли его призыв разгрузить склады от нереализованных запасов продукции белорусских ликеро-водочных заводов (ЛВЗ).

Сейчас проблема, похоже, усугубляется: Лукашенко констатирует появление признаков недобросовестной конкуренции на внутреннем рынке, наличие сложностей во взаиморасчетах между поставщиками и потребителями, медленный рост экспорта.

Производство спиртного в РБ жестко и тщательно регулируется государством. Результаты этого госрегулирования налицо: «Правительство, местная власть, силовые структуры, да и сами производители, смотрят на решение проблем по-разному и не смогли выработать согласованную позицию». Похоже, регуляторы в процессе регулирования начали наступать друг другу на ноги и ронять тару. После совещания вице-премьер Михаил Русый доходчиво описал, что получилось в результате: «На сегодняшний день это одно из узких мест: у нас пять органов плюс облисполкомы занимаются регулированием. Один - лицензию, один - квоты, один - качество определяет».

Русый предлагает решить все проблемы самым доступным для крепкого хозяйственника способом: «Мы предлагаем, чтобы был единый регулятор. И мы вносим предложение, чтобы эту функцию выполнял концерн «Белгоспищепром» для всей отрасли. Это будет правильно». Очень понятная логика: кто разливает - тот пусть и следит за краями.

«Нельзя допускать появления некачественной продукции и теневого оборота алкогольных напитков. Это, прежде всего, угроза жизни и здоровью людей», - заявил Лукашенко на совещании. Лукашенко опять абсолютно прав: при ценовой доступности сносного алкоголя травится и спивается меньше народу, легче поддерживать социальную стабильность и всей страной бороться за трезвость за счет госбюджета.

Русый намерен и этот клубок вопросов разрубить регуляторным мечом: «Мы внесли предложение усилить меры госрегулирования через массовые виды ликеро-водочных изделий (по аналогу целого ряда стран) - установление минимальной входной цены, единой торговой наценки и, следовательно, единой цены в рознице... Тем, кто будет производить продукцию премиум-класса, эксклюзивную, сувенирную, никаких ограничений нет и не будет. Они будут работать по договорным ценам... Решение по единой торговой наценке правительством уже принято».

Можно пойти дальше: создать единый социально ориентированный бренд «Адзiная шклянка» или «Агульная чарка», в котором абсолютно все будет фиксированным - градус, емкость, входная и розничная цены, торговая наценка и даже содержание сивушных масел. Главное - не урегулируйте и не отстандартизируйте рынок до состояния полной алкогольной абстиненции, а то следующее совещание придется проводить по спайсам.

Госрегулирование, само собой, на этом не заканчивается. Поставлен вопрос о квотировании продаж ЛВЗ на внутреннем рынке: «Мы будем довольно серьезно над этим работать. Речь идет об установлении квот на внутренний рынок. Эти квоты будут для каждого предприятия. У нас один подход, чтобы в обязательном порядке 20% от произведенной продукции было продано на экспорт».

Если все ЛВЗ находятся в ведомственном подчинении главного алкорегулятора - «Белгоспищепрома», - последний заинтересован в том, чтобы соревнование его подопечных не сопровождалась пустым выбрасыванием денег на ветер и показательным боем стеклотары конкурента. При этом Русый подчеркивает, что «у нас ни на спирт, ни на ликеро-водочные изделия никаких ограничений нет - сколько произведешь, сколько можешь продавать». Ну как, растет экспорт?

Из официальных заявлений по итогам совещания можно сделать ряд выводов. Во-первых, конечно, ЛВЗ не очень-то преуспели в экспорте, хотя залить внутренний рынок всегда готовы. Во-вторых, для того, чтобы их мощности стали избыточными, потребление алкоголя в РБ должно было снижаться, а не расти. Следовательно, последние заявления Минздрава на этот счет не так уж далеки от истины. Приведенные Русым цифры тоже внушают сдержанное доверие.

Справка : По данным вице-премьера, сейчас емкость внутреннего рынка РБ составляет примерно 11,5 млн.дал. При этом если в 2015г. потребление алкогольных напитков белорусами достигало 14,3 млн.дал, то сейчас речь идет о 11 млн. дал.

С Русым нельзя не согласиться: пить стали меньше, структура потребления тоже ощутимо меняется за счет роста доли виноградных, улучшенных вин, коньяка, бренди и т.п.

И все равно отечественным шинкарям и винокурам не стоит забывать, что сейчас они конкурируют со всем европейским алкорынком, регулярно посещаемым белорусским потребителем. В Италии бутылка просекко стоит 3 евро. В РБ столько стоит бутылка обычной демократичнейшей водки из ректификата. Сколько стоит в РБ бутылка просекко, лучше не заикаться, чтоб не нагнетать социальную напряженность. Так что и госалкорегуляторам, и ЛВЗ, и ритейлу есть над чем работать.

Проблема в том, что наши винокуры и алкорегуляторы продуктивно трудятся лишь на одном направлении, пунктирно очерченном Русым: «Будем работать над усилением роли государства в таких функциях, как квота на внутренний рынок и свобода на экспорт, цена на массовые виды водок (входная плюс единая торговая наценка и, соответственно, цена в рознице) и контроль за качеством». Свои предложения компетентные госорганы должны представить главе государства до конца 2018г. Не исключено, что все это в итоге будет подано не только как упорядочение и совершенствование, но и в духе времени - как либерализация.

Кирилл Нежданский, «БелГазета»