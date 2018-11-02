Константинополь высказался на тему отмены автокефалии РПЦ 5 2.11.2018, 14:52

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Глава РПЦ Кирилл и Вселенский патриарх Варфоломей

Фото: EPA

Вселенский патриархат имеет полное юридическое право отменять автокефалию.

Представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмисский Иов заявил, что в отношении РПЦ будут применены "определенные меры" в случае дальнейшего сопротивления автокефалии Украинской церкви, сообщает "Новое время".

В интервью ВВС архиепископ Иов подчеркнул, что на мировом уровне судьей или арбитром является Константинополь и никто другой.

Юридически Вселенский патриарх имеет абсолютное право провозглашать автокефалию, это его привилегия, если же РПЦ сомневается относительно этого, она должна отречься от собственной автокефалии.

"Патриарший статус ей был дан в XVI веке Вселенским патриархом Иеремией ІІ, и в этом документе ясно сказано, что московскому архиерею дается право называть себя патриархом при том условии, что он признает Константинопольского патриарха как своего главу", - сказал архиепископ.

Он добавил, что некоторые канонисты считают, что, поскольку эти новые автокефалии были созданы Вселенским патриархатом, то в определенный момент, если Вселенский патриархат сочтет нужным, он может отменить их статус.

На вопрос журналиста, означает ли это, что в определенный момент Константинополь может просто отменить Российскую церковь (ее автокефалию - Ред.), владыка Иов ответил дипломатично:

"Мы надеемся, что Православная церковь России поумнеет и вернется в единение со Вселенским престолом, ибо Вселенский престол не желает рвать с ней отношений. Но если такая ситуация будет продолжаться долгое время, конечно, Вселенский престол будет вынужден принимать определенные решения, чтобы обеспечить единство церкви ", - сказал архиепископ.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.