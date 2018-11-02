Ангела Меркель и большинство немецких министров прибыли в Варшаву 2.11.2018, 14:37

Варшава, 2 ноября 2018 г. Ангела Меркель и Матеуш Моравецкий

Фото: PAP/Jacek Turczyk

Начались польско-германские переговоры по вопросам экономики, европейской политики и безопасности.

2 ноября в 11.00 в Варшаве начались межправительственные польско-германские консультации. В столицу Польши прибыло большинство немецких министров во главе с канцлером Ангелой Меркель. С польскими министрами и премьер-министром Матеушем Моравецким они встречаются в Бельведере и канцелярии премьер-министра. Переговоры касаются экономики, европейской политики и безопасности, сообщает «Радио Польша».

Глава польского МИД Яцек Чапутович на этой неделе заявил, что одним из самых важных вопросов на переговорах является газопровод «Северный поток 2», который прокладывается из России в Германию. Польский министр сообщил, что будет говорить об этом с министром иностранных дел Германии Хейко Маасом, этот вопрос также будет поднят на встрече министров, занимающихся экономикой.

Замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский рассказал, что также будет обсуждаться положение поляков в Германии. Замминистра считает его «неудовлетворительным». Изучение польского языка должно быть более доступным, а финансирование польской диаспоры более сбалансированным.

Межправительственные консультации подготавливались в течение многих недель. Польский премьер-министр и канцлер Германии кратко побеседовали друг с другом во время саммита в Брюсселе. Матеуш Моравецкий сообщил, что тогда затрагивались вопросы, связанные с брекситом, миграциями и несколькими двусторонними вопросами.

По сведениям из польского Министерства иностранных дел, вопрос о военных репарациях, недавно поднятый некоторыми польскими политиками, не будет обсуждаться.

Во второй половине 2 ноября канцлер Германии возложит венок у Могилы неизвестного солдата в Варшаве.

Польско-германские межправительственные консультации проводятся в 15-й раз. Они организуются поочередно в Польше и Германии. Последние состоялись в 2016 году в Берлине.