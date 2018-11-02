Генсек ОДКБ покинул свой пост по решению Армении 2.11.2018, 15:18

Юрий Хачатуров

Правительство Пашиняна инициировало против него расследование по обвинению в свержении конституционного строя.

Юрий Хачатуров покинул пост генерального секретаря ОДКБ, следует из сообщения организации. Его обязанности временно возложены на заместителя — россиянина Валерия Семерикова, сообщает РБК.

«В соответствии с установленным порядком инициированная армянской стороной процедура досрочного отзыва с должности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности представителя Республики Армения Хачатурова Юрия Григорьевича завершена. Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Хачатуров Ю. Г. освобожден от должности генерального секретаря организации», — говорится в сообщении на сайте ОДКБ.