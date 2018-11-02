Заико: Если в Беларуси появятся «зеленые человечки», то у нас еще много лесов 9 2.11.2018, 15:22

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Леонид Заико

Беларусь - партизанская, свободолюбивая и независимая страна.

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико в передаче на «Примусе» обсудил готовность России строить экономику Госплана по примеру Беларуси и какие угрозы несет это нашей стране:

- Я хочу рекомендовать белорусам партизанское мышление. Беларусь сейчас находится в условиях первоначальной оккупации. И здесь у нас есть два выбора. Либо мы будем дураками и будем смотреть в рот тем, кого присылают из Москвы. Либо мы будем делать достаточно понятную и национально ориентированную экономическую политику, участвуя в российских проектах, которые могут принести пользу.

А если появятся зеленые человечки, то у нас ещё много лесов. Эти зеленые человечки не попрут в леса, хоть они и герои. Потому что эти герои могут максимум что поехать в какой-нибудь английский город Солсбери и там ручки вымазать — вот и весь диапазон действий этих героев. А то, что касается Беларуси, она партизанская, свободолюбивая, независимая. И нечего им тут делать.