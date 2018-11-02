Роман Бессмертный: Только внутреннее единство может остановить внешнюю агрессию 1 2.11.2018, 15:42

Роман Безсмертный

Фото: PHL

Из уроков истории надо всегда делать правильные выводы.

В Батурине стоит Крест. На нем изображена копия иконки из найденного при раскопках скелета ребенка, который лежал вместе матерью. Мы нашли их во время раскопок при восстановлении Батурина. Многое понимаешь, когда перед глазами останки тел, которыми заполнен вал и даже ямы в церкви. Очевидцы писали, что в реке Сейм тогда вода стала красной от крови. Российские солдаты вырезали почти 15 000 человек, был истреблен целый город, пишет бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный для «Нового времени».

Сегодня годовщина этой трагедии. К сожалению, 99% людей в Украине до сих пор не знают, что произошло 310 лет назад в Батурине. 2 ноября (по старому стилю) в 1708 году российские солдаты во главе с Александром Меншиковым окружили Батурин. Гетманская столица отказалась сдаваться врагу, заняв оборону. И по приказу предателя, полковника Носа, были открыты подземные ходы, через которые убийцы ворвались в город и начали резню. Не пощадили ни женщин, ни детей.

Батуринская трагедия принадлежит к одним из самых трагических, и главное – невыученных уроков истории Украины. Если бы одни не стеснялись, другие не боялись, третьи не отчуждались, а четвертые об этом говорили и писали, то Батуринска трагедия так часто не повторялась бы в разных вариациях в нашей истории. Она связана с совершенно имперским агрессивным поведением северного соседа. И неважно, в какой форме он существует – Российской империи, Советского Союза или Российской Федерации.

История Батурина, как и многих других трагических страниц взаимоотношений и проявлений агрессивности Москвы, остается до сегодняшнего дня не только не изученной, но и до конца не осознанной.

Во-первых, этот урок говорит о том, что выстраивать отношения (и не только с северным соседом) надо исходя исключительно из собственных государственных интересов.

Во-вторых, мы не имеем права держать порох мокрым. С такими соседями всегда надо быть начеку.

В-третьих, для того, чтобы избежать подобного, нужно иметь боеспособную отмобилизованную армию.

Четвертое – только внутреннее единство может остановить внешнюю агрессию. В том, что произошло в Батурине, есть проявление разобщенности, измены, некомпетентности, вооруженной слабости и тому подобное. Это трагическое событие, о котором надо всегда знать, изучать и, главное, помнить. Россия никуда не денется, но мы должны научиться жить рядом с агрессивным соседом.

Мы возродили гетманскую столицу. Колокол Батурина должен напоминать нам о том, что подобное больше никогда не должно повториться. Из кровавых уроков истории надо всегда делать правильные выводы.