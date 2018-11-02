Убийство 8-месячной девочки в Лунинце: матери и ее знакомому предъявлено обвинение

Убийство 8-месячной девочки в Лунинце: матери и ее знакомому предъявлено обвинение5
- 2.11.2018, 15:55
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Их поместили в СИЗО.
Мать убитой в Лунинце девочки и ее знакомый заключены под стражу, сообщил в своем телеграм-канале Следственный комитет.
В настоящее время 25-летней жительнице Лунинца и ее 47-летнему знакомому, которые подозревались в убийстве восьмимесячной девочки, предъявлено обвинение.
Действия каждого из них квалифицированы как убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Исследованием биосред обвиняемых, отобранных при задержании, установлено наличие в их крови этилового спирта в концентрации 1,6 промилле у женщины и 1,2 промилле у мужчины. Расследование продолжается.