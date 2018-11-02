Норвегия вызвала посла Саудовской Аравии 2.11.2018, 16:10

ФОТО: ZUMAPRESS.COM /GLOBAL LOOK PRESS

Норвегия донесла до посла Эр-Рияда свою позицию по делу Джамаля Хашогги.

Норвегия в четверг вызвала посла Саудовской Аравии в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги, пишет "Европейская правда".

Об этом сообщила в пятницу министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сорейде, информирует Reuters.

"Мы поднимали вопрос убийства Джамаля Хашогги и несколько раз представили нашу точку зрения послу Саудовской Аравии после того, как об этом стало известно", - заявила Ине Эриксен Сорейде.

"Мы еще раз подчеркнули вчера, насколько серьезно мы рассматриваем этот вопрос, когда посол присутствовал в МИД для обсуждения", - добавила она.

Ранее в МИД Франции заявили о возможности введения санкций против Саудовской Аравии в связи с убийством.

Кроме того, ответ на убийство Хашогги анонсировали США.

Напомним, офис генпрокурора Стамбула 31 октября сообщил, что журналиста Джамаля Хашогги задушили вскоре после того, как он зашел в здание консульства Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия изменила свою позицию по смерти и сообщила, что его убийство было умышленным.