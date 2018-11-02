Польша признана страной с развитым финансовым рынком 1 2.11.2018, 16:29

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Это первая страна в Европе, перешедшая из категории развивающихся рынков в категорию развитых.

Провайдер FTSE Russell в понедельник присвоил польскому рынку статус развитого. В результате 37 компаний, включая ведущие польские банки PKO Bank и Bank Pekao, будут переведены из индексов развивающихся стран в индексы развитых, где находятся ценные бумаги компаний США, Германии, Великобритании и других ведущих рынков, пишет repablic.su.

Польша стала первой страной в Европе, перешедшей из категории развивающихся рынков в категорию развитых, и первой страной в мире, повышенной таким образом в статусе почти за десятилетие, сообщает Financial Times. «Этот шаг <…> представляет собой фундаментальную перемену в восприятии Польши глобальными инвесторами», – приводит газета слова Марека Дитля, президента Варшавской фондовой биржи.

На прошлой неделе статус Польши повысил и другой индексный провайдер – Stoxx. У MSCI она пока остается в категории развивающихся рынков.