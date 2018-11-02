Экономист: Нам так долго рассказывали о каком-то особом «белорусском пути» 2 2.11.2018, 16:51

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Проблемы, которые перед нами стоят, стояли и в девяностых годах.

Сергей Чалый в своей программе «Экономика на пальцах» рассуждает о нежелании Лукашенко менять ситуацию, и о том, как правительство вынуждено выкручиваться, чтобы не нервировать Лукашенко.

— Сейчас уже можно шутить, что скоро люди будут выходить с транспарантами «Даёшь структурные реформы» или «Увольте нас с работы!». Потому что люди, на самом деле, уже давно понимают, что получают пособие по скрытой безработице. Но вопрос ведь не только в том, чтобы менялся запрос от общества к власти, а какова реакция на этот запрос? — рассуждает экономист. — Казалось бы, есть запрос на какие-то изменения, а ответом власти является: нет, мы нечего делать не будем. Вот слушаешь выступление Лукашенко в Орше, где он разносит правительство, а позже выясняется, что под словами «волокита» понимается, что они вместо поручения Лукашенко улучшать жизнь населения предлагают какие-то реформы.

И дальше идёт фраза: «Нам же так до сих пор никто и не объяснил, что же это за реформы, которые нам хотят предложить».

Уже два года «Минскому консенсусу», уже никто ни с кем не спорит. Вот тебе и диагноз уже поставлен, вот тебе уже и расписаны меры лечения, и их последовательность. А потом — оп — и снова президент говорит, что нам никто так и не объяснил, поэтому мы ничего делать не будем.

Выступление Румаса в правительстве — оно же прекрасно в своей иносказательности. Как сказать так, чтобы президент не услышал слово «реформы» и, соответственно, снова не начал говорить про эту волокиту. Но при этом по большому счёту сказаны все такие символические вещи, которые каждый услышит правильно. И про декриминализацию экономических рисков, и про разделение функций собственника и регулятора, и про финансовые риски государственного сектора и так далее.

Анекдотом является то, что нам так долго рассказывали о каком-то особом белорусском пути, среднем, не радикальном, но на самом деле, если начинаешь смотреть, то выходит, что нашим выбором каждый раз был отказ от выбора. То есть, вот какие-то страны решают проблемы с неэффективными предприятиями, а наш путь не решать эту проблему, как-то из одного кармана в другой перекладывать и все. И проблемы, которые перед нами стоят, они перед нами стояли и в девяностых годах. Наш путь всегда был, оказавшись перед камнем с надписью «Пойдешь налево…, пойдешь направо…» никуда не идти.