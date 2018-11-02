Раздражение Путина Виталий Портников

2.11.2018, 16:57

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ВИТАЛИЙ ПОРТНИКОВ

Украина на правильном пути.

Во время выступления на Всемирном русском церковном соборе президент России Владимир Путин заявил, что вмешательство в церковную жизнь на постсоветском пространстве грозит разрушением цивилизационных ценностей. Эта реакция правителя на возможное предоставление автокефалии Украинской православной церкви демонстрирует, что Путин прекрасно понимает, с какими вызовами столкнулась "цивилизация зла", интересы которой он отстаивает в современном мире, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Русская церковь была хранительницей традиций этой цивилизации на протяжении столетий - и тогда, когда ее иерархи фактически возглавили процесс оформления нового государства в эпоху ранних Романовых, и когда церковь вместе с государством занималась физическим уничтожением церковных "диссидентов"-старообрядцев, и когда церковь синодального периода стала частью государственной машины, и когда церковь времён патриарха Сергия согласилась служить Сталину, и когда церковь времён патриарха Кирилла согласилась служить Путину. Беспардонное использование церкви для насаждения империи было и на чужих территориях - прежде всего на территории Украины, после фактического захвата московскими чиновниками в рясах Киевской митрополии.

Сейчас все это завершается. После решения Синода Константинопольского патриархата в Украине осталась только его собственная митрополия - ну еще группа раскольников из РПЦ, которая вопреки канонам и здравому смыслу пытается защитить интересы Путина и Кирилла в Украине. Но уже ясно, что эта группа обречена, что между священниками РПЦ и украинской паствой - глубокий цивилизационный раскол, раскол между своими и чужими на украинской земле.

Путин не может этого не замечать. Он говорит о том, что разрушаются "цивилизационные ценности и те культурно-исторические пространства, которые складывались веками". И он совершенно прав. Несколько столетий издевательства Москвы над Украиной - в том числе и с беспардонным использованием веры и церкви - идут прахом.

Раздражение Путина свидетельствует, что Украина и ее церковь на правильном пути.