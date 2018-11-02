С белорусов собираются брать залог в 20 копеек за бутылки 12 2.11.2018, 17:05

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Министерство ЖКХ считает, что такое нововведение будет мотивировать возвращать тару.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства подготовило проект указа о создании и функционировании в Беларуси депозитно-залоговой системы сбора тары, сообщает БелТА со ссылкой на ведомство. В настоящее время он согласовывается с другими заинтересованными организациями и министерствами.

Суть новой системы заключается в том, чтобы экономически стимулировать возвращать использованную потребителем тару для ее дальнейшей переработки.

Речь идет о сборе стеклянных и ПЭТ-бутылок, а также металлических банок из-под напитков. Выпив напиток, покупатель может выбросить пустую тару в контейнер и потерять сумму залога или сдать в таромат, установленный в магазине, и вернуть ее. Таким образом, сумма залога не увеличивает расходы потребителя. Она может составить ориентировочно 20 копеек.

Новую систему планируют внедрять с привлечением инвестора, которого определят по конкурсу. Функционирование депозитно-залоговой системы сбора тары предусматривает Национальная стратегия по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами на период до 2035 года. Планируется, что новый механизм заработает к 2020 году.