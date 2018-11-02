Минфин США снял санкции с турецких министров 2 2.11.2018, 17:24

Ранее Стамбул выполнил условия Вашингтона и отпустил на свободу пастора Брансона.

Вашингтон и Анкара приняли решение снять санкции друг против друга. Минфин США отменил свои ограничительные меры против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД страны Сулеймана Сойлу, а Турция, в свою очередь, — против главы Минюста Джеффа Сешнса и министра национальной безопасности Кирстен Нильсен, сообщает РБК.

Соответствующие сообщения опубликованы финансовыми и внешнеполитическими ведомствами двух стран. Снятие ограничений последовало через три недели после того, как суд в Турции освободил находившегося под стражей с мая 2017 года американского пастора Эндрю Брансона. В ночь на 13 октября пастор вылетел в Вашингтон.

США ввели санкции против турецких министров 1 августа. Поводом стал отказ арест Брансона по обвинению в попытке госпереворота и связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом (его Анкара считает организатором неудавшегося госпереворота в 2016 году. — прим.).