Эксперт по исламу: Назарбаев мог обидеться на Лукашенко 9

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Фото: Дмитрий Азаров/«Коммерсантъ»

Диктатор продемонстрировал президенту Казахстана неприличный для мусульман жест.

Во время посещения Витебского мехового комбината Лукашенко похвастался, что носит обувь отечественного производства, которым заинтересовался даже казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев, сообщает «Белсат».

«Я даже когда встречаюсь с руководителями стран, они франтят в итальянских, еще каких-то. Назарбаев говорит: «А где это ты такое взял?» Я говорю: «В Беларуси». «Да не может быть!» – говорит он. Снял и показал ему: «Марко» написано», – рассказал Лукашенко.

Но на Ближнем Востоке демонстрация ног и подошвы считается унижением.

«В мусульманской традиции до сегодняшнего дня показывать ступни, даже указать пальцем на ступни – оскорбительный жест. Это касается не только голой ступни, но и подошвы. Это связано с ритуальной чистотой. Ступнями и сапогами ходят по земле, собирается грязь. Например, поэтому при входе в мечеть снимают обувь. В мусульманской культуре также важны намерения. Похоже, Лукашенко не имел понятия, что это ситуация могла его оскорбить. Поэтому Назарбаев мог обидеться, если бы захотел, но, конечно, не факт, что оскорбился», – рассказал belsat.eu профессор, историк исламской цивилизации Марек Дзекан.