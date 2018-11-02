Израильские ученые развенчали миф о «пивном животе» 4 2.11.2018, 17:47

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По своей калорийности пиво уступает и молоку, и кофе.

Расхожее мнение о том, что потребление пива приводит к образованию «пивного живота» (обиходное название мужского абдоминального ожирения), не более чем миф. Об этом свидетельствуют израильские исследования, согласно которым никакой специфической «пивной формы ожирения» не существует, пишет pivo.by.

Как утверждает доктор Мая Розман, набирают вес только те, кто привык сопровождать возлияния большим количеством еды, в частности фаст-фудом, чипсами и другими высококалорийными закусками. К тому же, как известно, алкоголь даже в небольших дозах усиливает аппетит.

Правда же состоит в том, что по своей калорийности пиво (в среднем 40 кКал на 100 мл) уступает и молоку и кофе. Причём, уступает достаточно значительно.

Разумеется, в более крепких сортах пива калорий больше. Но и молоко бывает разной жирности. Так что риск заработать «живот» на потреблении молока ничуть не меньше, чем на пиве.

В ходе исследований было также подтверждено положительное влияние пива на функционирования организма. В некоторых случаях, как отмечается, пиво снижает риск развития диабета, сердечных заболеваний и даже раковых опухолей. Наличие в пиве витаминов группы В благотворно отражается на мозговой активности и обмене веществ.

Вместе с тем учёные рекомендуют не злоупотреблять пивом. Для женщин идеальной нормой считается одна бутылка 0,33 литра, а для мужчин — две.

Ещё не рекомендуется есть во время употребления пива, особенно жирную пищу. Перед возлиянием лучше выпить пару глотков воды, а само пиво употреблять не залпом, а небольшими глотками, чтобы позволить печени лучше выполнять свою работу.