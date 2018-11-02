Власть с измененным геномом 1 Николай Травкин

2.11.2018, 17:58

Николай Травкин

Американцы не такие тупые оказались, как привыкли думать на Лубянке.

Год минул, как Владимир Путин взбудоражил общество информацией, что враги добывают по всей стране биоматериалы различных этносов и людей, дабы потом их перепрограммировать. Общество всколыхнулось, но вскоре успокоилось и тема ушла с обсуждения. И напрасно. Кажется, что нужные биоматериалы россиян уже выкрадены, биооружие создано и ЦРУ своим секретным агентам уже и премиальные выдало.

Дело в том, что у нас в секретных службах не кандидаты биологических наук служат, да и заняты они в основном слежкой, кто какие картинки в интернете ретвитит. Концепция то у ФСБ какая была? Биооружие готовят, чтобы перепрограммировать генетический код патриотически настроенных россиян -а это считай вся Россия!— с учётом этносов и национальностей. Тут то и промахнулись!

Американцы не такие тупые оказались, как привыкли думать на Лубянке после посещения концерта одного ныне покойного сатирика. Госдеп понял, что перепрограммирование по национальности — деньги на ветер. Надо перепрограммировать только тех, где решения готовятся и принимаются!

А вы видели когда нибудь у канализационного колодца, куда вытекает из Кремля, сотрудника ФСО, который за этим колодцем неотрывно блюдёт? И я не видел! Но именно там, по моим соображениям, американские шпионы с нулевых годов и начали добывать биоматериалы!

В лихие 90-е им не нужно было — дружили мы. А с приходом к правлению Россией Владимира Владимировича они почувствовали — с этим намучаемся и быстренько биооружие стали готовить. То есть, их целевая группа была в Кремле и биоанализы они из кремлёвской канализации добывали!

Был, конечно, у России шанс проскользнуть мимо вражьих происков. Если бы чтили и выполняли свято в Кремле Конституцию, то в 2008 году сидельцы кремлёвские сменились и летите в трубу американские денежки, зря старались! Но не произошло. А уж когда в 2012-м в кремле откровенную дурку погнали в части двух сроков, что, мол, это только подряд нельзя и снова поменялись местами, то изобретённое оружие и не пропало даром.

До Олимпиады оружие не применяли. Всё-таки, спорт — мир! Ну, а уж как Олимпиада закончилась, то послали незаметного человечка в Москву, он вокруг Кремля походил, побрызгал биооружием из пшикалки и началось!

У сидельцев кремлёвских моментально изменился геном и они начали работать против России. Плюнули на свои международные договора и обязательства и стали территории соседей прирезать, малороссию за своими рубежами строить, воевать в Сирии за Асада, оружие новое изобретать и весь мир им пугать.

И полетели денежки мимо больниц, школ, университетов, мимо учреждений культуры, мимо больных детей и инвалидов, мимо вечно стоящих с протянутой рукой пенсионеров. Да, в общем то, мимо всех россиян денежки полетели. Перенаправили люди с изменённым геномом деньги на цели, никак не связанные с внутрироссийскими необходимостями …

Следовательно, надо тему биооружия не замалчивать. И — главное! — иметь в виду, что если «вечных сидельцев» сменить, то против новых биооружие не работает.

Ну, а потом жить и действовать только по Конституции. И вернуть «не более 2-х сроков по 4 года». Именно столько — 8 лет — занимает весь процесс от сбора биоматериала до изготовления биооружия.

Николай Травкин, «Эхо Москвы»