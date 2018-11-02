США восстановили все санкции против Ирана 1 2.11.2018, 18:17

Под санкции подпадают и другие страны, если они будут помогать Тегерану.

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о восстановлении всех американских санкций в отношении Ирана, которые были отменены после заключения сделки по иранской ядерной программе в 2015 году.

Санкции вступят в силу в понедельник, 5 ноября, передает «Новое время» со ссылкой на Reuters.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом сделает исключение для восьми стран, разрешив им на неопределенное время продолжить импорт иранской нефти.

Помпео не уточнил, какие страны будут выведены из-под действия санкций. Но сказал, что Европейский Союз не подпадает под исключение.

Напомним, что первый пакет санкций против Ирана вступил в силу 7 августа. Под санкции подпадают и другие страны, если они будут помогать Ирану в разработке ядерного оружия.

8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана. Он назвал соглашение несправедливым и выразил сомнение в том, что оно ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов.