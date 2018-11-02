Владелец брестского «Динамо» грозил сняться с чемпионата 2.11.2018, 18:27

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В чемпионате Беларуси по футболу разгорелся новый скандал.

Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев угрожал тем, что может снять команду с чемпионата и направить деньги на фарм-клуб «Рух» в случае, если АБФФ продолжит настаивать на выплате компенсации гродненскому «Неману» за воспитание Павла Савицкого, пишет «Трибуна».

АБФФ опубликовала мотивировочную часть решения футбольного Арбитража организации.

«При этом Футбольный Арбитраж считает необходимым указать, что принятое решение не связано с заявлением представителя собственника ООО ФК «Динамо-Брест» Зайцева А.Н. о том, что возглавляемый им клуб, в случае не удовлетворения апелляции, будет рассматривать вопрос вплоть до снятия команды с чемпионата и, что он будет вынужден направить свои усилия на развитие фарм-клуба ФК «Рух».

Футбольный Арбитраж не оспаривая право любого человека по своему собственному желанию, самостоятельно распоряжаться средствами, находящимися у него, считает необходимым подчеркнуть, что помимо прав участники белорусской футбольной семьи также должны исполнять соответствующие обязанности, предусмотренные регламентирующими документами АБФФ.

При этом Футбольный Арбитраж считает важным отметить безусловную значимость для белорусского футбола предпринимаемых начинаний брестского клуба, с приходом к его управлению Зайцева А.Н., равно как и многолетней истории и традиций ФК «Динамо-Брест»