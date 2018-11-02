Белорусы лучше россиян и украинцев владеют английским языком 1 2.11.2018, 18:45

Белорусы занимают 38-е место в мире по владению английским.

В рейтинг, составленный English Proficiency Index, попали 88 стран мира, где английский не является государственным или официальным языком, передает euroradio.fm.

В этом рейтинге Беларусь стоит выше России (42) и Украины (43), но значительно отстает от Литвы (26) и Польши (13). Латвии в этом рейтинге нет.

Лидером среди неанглоязычных стран является Швеция, за ней следуют Нидерланды и Сингапур. Замыкают рейтинг Узбекистан, Ирак и Ливия.

В исследовании участвовало 1,3 миллиона человек. Авторы исследования делают вывод, что лучше всего иностранный язык знают молодые люди в возрасте 20-30 лет. Женщины владеют английским лучше мужчин. Люди, знающие иностранный язык, выделяются большей открытостью и большей справедливостью по отношению к правам женщин.