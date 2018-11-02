Средний возраст белорусских мужчин - 37,5 года 3 2.11.2018, 19:01

Численность мужчин в Беларуси составляет почти 4,5 миллиона.

На 1 января 2018 года в Беларуси численность мужчин составила 4421,5 тыс. человек, или 46,6% от общей численности населения. На начало 2018 года на 1000 мужчин приходилось 1147 женщин, рассказали в Национальном статистическом комитете.

Среди мужского населения республики каждый пятый является жителем столицы.

Средний возраст белорусских мужчин на начало 2018-го составлял 37,5 года. Причем проживающие в сельской местности мужчины старше, чем мужчины-горожане.

Среди регионов самое молодое мужское население проживает в столице (средний возраст - 36 лет).

В 2017 году в брак вступило 66,2 тыс. мужчин. Впервые создали семьи 47 тыс. мужчин, из них 1% женихов были старше 50 лет.

Мужчины предпочитают создавать семьи в возрасте 25 - 29 лет - каждый третий мужчина, заключивший брак, и 20 - 24 года - каждый четвертый.