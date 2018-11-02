США готовы применить санкции против SWIFT 2.11.2018, 19:10

Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Соединенные Штаты готовы применить санкции против банковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT за связи с Ираном.

Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин, сообщает Reuters.

По словам министра, SWIFT может пострадать от санкций США в случае предоставления услуг иранским финансовым учреждениям, находящимся в «черном списке» Вашингтона.

«SWIFT ничем не отличается от любой другой организации. Мы рекомендовали SWIFT отключить любые иранские финансовые учреждения, которые мы определим, как только это будет технологически осуществимо, чтобы избежать воздействия санкций», - сказал Мнучин.

SWIFT базируется в Брюсселе и объединяет 11 тысяч финансовых институтов более чем в 200 странах.