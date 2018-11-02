Как белорусы попадают в пенсионную ловушку 9 2.11.2018, 19:22

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Тысячи белорусов получают только социальную пенсию.

В Беларуси 3,6 тысячи человек не выработали требуемый страховой стаж, поэтому не получают трудовую пенсию, а только социальную.

Об этом сообщил заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков во время онлайн-конференции по вопросам пенсионного обеспечения на сайте ведомства, передает tut.by.

Валерий Ковальков уточнил, что число белорусов, которые не выработали требуемый страховой стаж, поэтому получают социальную пенсию, осталось на таком же уровне, как и по данным на первую половину мая этого года.

— Одним из институтов материальной поддержки граждан является государственная адресная социальная помощь. По вопросу оказания такой помощи необходимо обращаться в управление по труду, занятости и социальной защите, — дал совет представитель Минтруда, что делать в подобной ситуации.

Почему у госслужащих пенсии выше, чем в среднем по стране?

У представителей Минтруда о время онлайн-конференции поинтересовались, действительно ли «самые высокие пенсии у бывших госслужащих и военнослужащих».

— Министерство труда и социальной защиты не располагает данными о пенсиях военнослужащим. Что касается государственных служащих, то их пенсии за выслугу лет несколько выше пенсий по возрасту на общих основаниях. Более высокая пенсия — это определенная компенсация тех ограничений, которые установлены для них в период прохождения государственной службы, — уточнила начальник управления организации пенсионного обеспечения главного управления пенсионного обеспечения Минтруда Елена Дронова.

Почему отличаются пенсии работающих пенсионеров?

У представителей Минтруда поинтересовались, почему работающие пенсионеры с высоким индивидуальным коэффициентом в пенсионном удостоверении (например, 2,5 и выше) получают пенсии более низкие, чем работающие пенсионеры с индивидуальным коэффициентом более низким (например 1,4−1,8). «Считаем такое начисление пенсий несправедливым, так как пенсионеры с более высоким коэффициентом заработной платы, а также и предприятия, на которых они работали, делали большие отчисления в ФСЗН, чем работники и предприятия с более низким фондом заработной платы», — обратились к представителям Минтруда во время онлайн-конференции.

— В пенсионном удостоверении указываются параметры стажа работы, индивидуального коэффициента заработка, с учетом которых пенсионеру назначена пенсия, — отметила начальник управления регулирования пенсионных отношений главного управления пенсионного обеспечения Минтруда Елена Гоморова. Что касается размеров пенсий, то они зависят не только от индивидуального коэффициента заработка, но и от продолжительности стажа работы. Законодательством установлены ограничения по выплате пенсии в период работы — часть пенсии, исчисленная с учетом индивидуального коэффициента заработка свыше 1,3, не выплачивается. То есть на размер пенсии работающего пенсионера оказывает влияние не то, насколько его индивидуальный коэффициент заработка превышает 1,3, а продолжительность стажа.

Специалист привела пример: у работающего пенсионера-мужчины, имеющего стаж работы 25 лет и индивидуальный коэффициент заработка 2,5, размер пенсии в октябре т.г. составил 302,84 рубля, у работающего пенсионера, имеющего стаж работы 40 лет и индивидуальный коэффициент заработка 1,8, — 385,43 рубля. При условии оставлении работы размеры пенсий составили бы в октябре этого года 353,66 рубля и 412,38 рубля.