Белорусские пловцы завоевали две награды на этапе КМ в Пекине с призовым фондом $2,5 млн 2.11.2018, 19:30

Илья Шиманович

Фото с сайта belta.by

Егор Цуркин и Илья Шиманович завоевали серебро и бронзу на старте пятого этапа Кубка мира на «короткой воде».

Белорусские пловцы Егор Цуркин и Илья Шиманович завоевали серебро и бронзу соответственно в первый день пятого этапа Кубка мира в Пекине на "короткой воде", передает БелТА.

Цуркин на дистанции 100 м баттерфляем показал результат - 50,84 сек. Победил Ли Жухао из Китая — 50,74 сек. На третьей строке итогового протокола разместился японец Кеита Сунама — 50,88 сек.

Шиманович на дистанции 100 м брассом финишировал третьим — 57,10 сек. Белорус всего касание на финише уступил Янь Жибею из Китая — 57,01 сек. Первое место занял россиянин Кирилл Пригода — 56,61 сек.

В финальных заплывах в первый день принял участие и еще один белорус Никита Цмыг, который показал пятый результат на дистанции 200 м на спине.

Этап продлится до 4 ноября. Далее пловцы будут соревноваться в Токио (9-11 ноября) и Сингапуре (15-17 ноября). Общий призовой фонд Кубка мира по плаванию составляет 2,5 млн долларов.