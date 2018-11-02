Цены на нефть ускорили падение на поблажках по санкциям против Ирана 3 2.11.2018, 19:38

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США разрешат восьми странам покупать нефть у Ирана без риска санкций.

Цены на нефть ускорили падение вечером в четверг, а на торгах в пятницу обновили минимальные значения с конца августа на фоне сообщений, что США готовы смягчить нефтяные санкции против Ирана, передает finanz.ru.

Стоимость январских контрактов на сорт Brent опускалась до 72,46 доллара за баррель - самого низкого с 21 августа уровня.

Накануне котировки потеряли 3%, с начала недели обвалились на 6,9%.

Фьючерсы на американский эталон WTI обновили минимумы с апреля, падая в моменте до 63,11 доллара за бочку.

США согласились дать временные поблажки ключевым клиентам Ирана на нефтяном рынке - восьми странам, включая Японию, Индию и Южную Корею, разрешено продолжать закупать сырье у Тегерана после 5 ноября, когда второй раунд санкций, включающий нефтяное эмбарго, вступает в силу, сообщил Bloomberg высокопоставленный чиновник в американской администрации.

Речи о смягчении санкций не идет - получившие послабления страны обязуются постепенно сокращать импорт, подчеркнул он.

Китай входит в эту группу, но переговоры с ним еще продолжаются. Послабления даются, чтобы не провоцировать рост цен на нефть, указал чиновник.

Администрации Дональда Трампа необходимо добиться снижения цен на бензин к ноябрьским выборам в конгресс, говорит аналитик OPIS Том Клоза: в ход идут любые рычаги - от угроз в адрес Саудовской Аравии из-за убийства Джамаля Хашоги, до интервенций на внутреннем рынке.

С октября Минэнерго США продает нефть из стратегических резервов, каждую неделю наращивая объемы: на первой неделе рынок получил миллион баррелей, на второй 1,2 млн, а на прошлой - 1,5 млн.

Трампу нужно снизить цены в район 60 долларов за баррель WTI, считает Клоза, и с большой вероятностью он своей цели добьется.