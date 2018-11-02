СК в стихотворной форме опроверг свою причастность к задержанию Израилевича 2.11.2018, 20:02

1,279

Аркадий Израилевич

Тем временем истекли 72 часа с момента задержания бизнесмена — вероятно, он остается под стражей.

Следственный комитет в стихотворной форме опроверг свою причастность к задержанию Аркадия Израилевича.

Такой пост в стихотворной форме разместила сегодня в социальных сетях официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

«Кто ищет, тот всегда найдет:

Звонки агентств и розыск зрелищ.

Но нет в СК дел, производств,

Где фигурант — Израилевич».

Тем временем истекли 72 часа с момента задержания Израилевича — вероятно, он остается под стражей, пишет газета «Наша Нiва».

Скандально известного бизнесмена Аркадия Израилевича задержали во вторник 30 октября, по предварительным сведениям, при попытке дачи взятки для урегулирования текущих строительных вопросов.

Факт задержания подтвердили источники, близкие к кругу бизнесмена, но история остается загадочной: какое из силовых ведомств занимается делом Израилевича, до сих пор неизвестно.

2 ноября истекли 72 часа с момента задержания — это то время, на протяжении которого человека могут удерживать без предъявления обвинения.

Правда, по некоторым статьям вроде «Создание преступной организации» и «Терроризм» срок задержания без предъявления обвинения может быть и до 10 суток.

На данный момент связи с Израилевичем нет, адвокат бизнесмена отказывается отвечать на все вопросы, из чего можно сделать вывод, что Израилевич находится под стражей.