Белорусы и украинцы «штурмуют» воеводское управление в Белостоке 2 2.11.2018, 20:45

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Белорусы и украинцы - в очередях за разрешением на работу.

Некоторые посетители занимают очередь с четырех часов утра, составляют списки, и иногда нет гарантии, что удастся попасть на прием в этот же день. Были случаи, когда люди ночевали в палатках.

Как прокомментировал «Радыё Рацыя» ситуацию директор отдела по делам гражданства и иностранцев Анджей Гавковский (Andrzej Gawkowski), количество посетителей существенно увеличилось, но штат сотрудников пока остается прежним:

Фота: Яна Запольская, Joanna Klimowicz

- Все объясняется очень просто: сейчас очень много желающих получить разрешение на работу в Польше. Количество заявителей по сравнению с прошлыми годами в нашем отделе выросло на 300%. Два года назад к нам поступило более тысячи взносов, а в этом году с начала года уже имеем 2900, поэтому на конец года перешагнем три тысячи. Так что количество лиц, которые хотят получить разрешения на работу или разрешение на временное проживание на основании работы, растет в лавинном темпе. В то же время количество наших сотрудников и возможности технические остаются прежними. В этом году, правда, есть шанс, что количество наших сотрудников увеличится на два человека, теперь у нас 14 сотрудников вместе с руководством.

Фота: Яна Запольская, Joanna Klimowicz

Наибольшее количество обращений подают граждане Украины и Беларуси. Остальные - граждане Грузии, Молдовы, России и другие, которые составляют небольшой процент заявителей.

- В нашем воеводстве, хотя условия тяжелые, и некоторые лица ожидают не один день, все же, подождав даже 2-3 дня, каждое лицо сможет сдать документы и его вопрос будет решаться комплексно. В ряде других воеводств нужно ждать несколько месяцев, чтобы попасть на прием и составить документы.

По словам пресс-секретаря Подляшского воеводы Анны Идьковской (Anna Idźkowska), в Подляшском воеводстве статистика по количеству лиц, обратившихся за временным или постоянным видом на жительство, следующая: в 2015 году - 978 заявителей, в 2016 году - 1415, в 2017 - 2854, в этом году с начала года и до конца сентября поступило 2910 дел.

Фота: Яна Запольская, Joanna Klimowicz

В очереди в управлении Подляшского воеводства много белорусов. Один из посетителей говорит, что пытается получить разрешение на временное проживание:

- Сегодня я как раз удивлен, что так мало людей, всего пару человек, так как обычно под дверью стоит самое минимальное 20 человек. А так уже не удивляет, что люди составляют какие-то списки, делают переклички, как раньше у нас под консульствами это происходило. Многие с шести утра уже дежурят. Преимущественно здесь белорусы и украинцы, и украинцев все больше становится и не только здесь, в управлении, но украинский язык все больше звучит в белостокских магазинах, на улице и так далее.

Анджей Гавковский объясняет, что работники его отдела не вмешиваются в процесс формирования очереди по понятным причинам:

- Это связано с вопросами нашей безопасности. Мы знаем, что есть люди, которые на этой ситуации пытаются заработать, и были случаи, когда нас пытались обвинить в том, что мы влияем на последовательность лиц в очереди и имеем с этого какие-то выгоды. Поэтому эта проблема для нас. Мы не хотим влиять на этот процесс. Мы при этом знаем о случаях, когда номер в очереди продается за деньги, даже сами иностранцы жалуются нам на это, мы в таких случаях сообщаем в полицию.

Фота: Яна Запольская, Joanna Klimowicz

В управлении Подляшского воеводства настоятельно просят не решать свои вопросы через посредников, общаться с чиновниками без посредников, даже через почту. Чиновники уверяют, что в скором времени все же должен появиться Пункт обслуживания клиентов и «билетомат».

Официально на территории Подляшского воеводства количество иностранцев с июня 2017 года выросло на 74%. По состоянию на август 2018 года их насчитывалось около 10 тысяч, что на четыре тысячи больше, чем год назад. Такую статистику приводит ZUS (Управление социального страхования), поэтому она касается только тех иностранцев, которые охвачены социальным страхованием.