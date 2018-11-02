Посол США в Польше: Отмена американских виз для поляков - это реально 2.11.2018, 20:11

1,102

В США проживает 10 миллионов поляков.

Американский посол в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что к концу 2019 года добьется отмены американских виз для граждан Польши, передает «Польскае радыё».

«Для меня это приоритет», - подчеркнула дипломат.

«Польское правительство принимает в этом участие, мы назначили людей, которые над этим работают, это реально сделать», - сказала Джорджетт Мосбахер.

Американский посол добавила, что почти стыдиться того, что полякам до сих пор приходится обращаться за визой в США. «Вы отличный союзник, безусловно, самый сильный в регионе, в Соединенных Штатах Америки проживает 10 млн поляков, поэтому мы так или иначе связаны друг с другом», - подчеркнула Джорджетт Мосбахер.

В настоящее время Польша является единственной страной зоны Шенген, гражданам которой нужны визы на въезд в США. Во всем Европейском Союзе в такой же ситуации находятся только Болгария, Румыния, Кипр и Хорватия.