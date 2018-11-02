Почему Россия ходит по кругу 2 Телеграм-канал «Малюта Скуратов»

2.11.2018, 20:21

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Не видя будущего для себя, Путин не дает его найти и России.

Который день чиновники всех видов упражняются в поисках того, что помогло бы им отвратить молодежь от политики и экстремизма. Новое изобрести не способны, поэтому наблюдается исключительное глубокое погружение в опыт СССР. Усилить воспитательную работу, надзор, учет, контроль. Последнее предложение – создать кибердружины, которые будут помогать правоохранительным органам. Сомнительно, что они позволят выявить реальных потенциальных террористов. А вот умножить число доносчиков и доносов – могут. Вполне. Как и рост сопротивления и противодействия – нормальная реакция на майора ФСБ, пришедшего вместе с участковым провести разъяснительную работу на дом к первокурснику.

Оба трагических события, которые произошли в Керчи и Архангельске и подтолкнули бюрократов к новому витку борьбы за молодежь, действительно многое объединяет. Можно искать и находить все новые общие черты. Но это не будет ответом на вопрос почему они это делают, почему самое главное, что они выбрали в жизни – это смерть своя и других людей. Можно как угодно бороться за молодежь, но все это будет лишь проход по симптомам. Давно уже очевидно, что для всей страны потеряны цели и ориентиры. Куда звать молодежь и что предлагать, когда единственный образ будущего, который получается у нашей власти, – где-то между романами Войновича и учебником по истории СССР.

"Здесь, в Кремле, в зале, который называли когда то Дворцом съездов, проходит русский народный собор. Это действительно свидетельство коренных изменений в нашем обществе", - заявил Владимир Путин вчера. Очень между прочим точное обозначение. Заменили съезды соборами – вот и весь прогресс.

Вчерашнее выступление Путина вообще показательно с точки зрения того, какой образ настоящего и будущего он может предложить. Несколько цитат:

"Убеждён, только единое, сплочённое общество способно отвечать на самые серьёзные исторические вызовы, добиваться настоящих прорывов и впечатляющих результатов, противостоять любому внешнему давлению, отстаивать суверенитет, наше духовное и историческое родство".

"Вот почему так важны наши и ваши усилия, призванные объединять, консолидировать работу гражданского общества и государства. То, что наши предки называли соборным разумом, соборным опытом".

"Насколько гармонично будут сочетаться технологические новинки и этические, нравственные нормы".

А благословил ли тебя батюшка на пользование айфоном, сын мой? Никак выделиться хочешь? Да ты индивидуалист-эгоист? Плотнее ряды, ровнее шаг, держите строй. Движемся в рай, товарищи.

Собственное, путинское обещание рая в загробной жизни, обращение к прошлому – это все те же симптомы отсутствия образа будущего. А поскольку в его болезненном создании уже сплелись представления о себе и о стране, то, не видя будущего для себя, не дает его найти и России. В итоге – синтез "совка" с православием. И ведь уже даже официальные опросы показывают, что госидиология скреп не вызывает принятия в обществе. Результаты опроса ВЦИОМ: среди главных символов, объединяющих страну, жители России называют народ, флаг, армию, медведя, территорию, президента. Православие – всего 2%, на уровне нефти и равенства.

Спичрайтеры Путина вписали ему во вчерашнее выступление цитату мыслителя Николая Данилевского про то, что ни одна цивилизация не может гордиться тем, чтобы она представляла высшую точку развития. Начало этой цитаты, не упомянутое Путиным, звучит так: "Прогресс, как мы сказали выше, состоит не в том, чтобы идти все в одном направлении (в таком случае он скоро бы прекратился), а в том, чтобы исходить все поле, составляющее поприще исторической деятельности человечества, во всех направлениях". Поэтому и ходим кругами, принимая сваливание то ли вбок, то ли в прошлое за прогресс.

И еще очень характерный тезис этого полюбившегося Путину мыслителя: "Итак, заключаем мы, и по отношению к силе и могуществу государства, по способности жертвовать ему всеми личными благами, и по отношению к пользованию государственною и гражданскою свободою - русский народ одарен замечательным политическим смыслом". На то, похоже, и расчет.

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