Главное, чего добился Израиль Сергей Асланян, «Эхо Москвы»

2.11.2018, 20:34

Ежегодно 48% терактов в Израиле предотвращают мирные граждане с оружием.

Есть новая реальность: отныне массовое убийство возможно в любой точке, в любом населенном пункте, в любом месте России. И не всегда с применением оружия (в том числе и нелегального). В арсенале есть СВУ, «Коктейль Молотова», вся прочая взрывотехника, гранатометы, автомобили, мотоциклы, летательные аппараты, моторные лодки, поезда, мотодрезины, бензопилы, ножи, отвертки, бутылки, ломы, топоры…

Нынешний сценарий – власть начинает разбираться, искать логику, объяснять причины и мстить задним числом. Сценарий бесперспективный.

Поскольку теракт отныне неотвратим, на месте его совершения должны быть вооруженные люди. Силовики не помогут. И не успеют, и не предотвратят. И даже сами себя не защитят, как это было в Архангельске.

Единственная страна, признавшая данную реальность и живущая в условиях постоянной террористической угрозы – Израиль. Израиль сделал выводы и принял меры, вооружив гражданское население. По статистике, ежегодно 48% терактов в Израиле предотвращают мирные граждане с оружием.

В Израиле существует оппозиция, опасающаяся вооруженного населения. Она преимущественно состоит из женщин, боящихся ревности мужей. Израиль по темпераменту населения заметно отличается от Норвегии. Но домашнего насилия, тем более с применением оружия, в статистике не фигурирует ввиду полного отсутствия. А цифра в 48% предотвращенных терактов показывает результат доверия власти к людям, ответную готовность и умение помочь власти, себе и соседу.

Главное, чего добился Израиль – на месте теракта всегда есть вооруженный человек, защищенный законом, имеющий право и опыт применения оружия.

Сергей Асланян, «Эхо Москвы»