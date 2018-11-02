Видеофакт: Раздевалка минского «Динамо» после долгожданной победы в матче с «Куньлунем»1
- 2.11.2018, 20:50
Минское «Динамо» опубликовало видеоролик из командной раздевалки после победы в матче чемпионата КХЛ.
Минское «Динамо» опубликовало небольшой видеоролик из командной раздевалки после победы в матче чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (4:1). Эта виктория стала первой для «зубров» в 12 последних поединках, передает «Прессбол».
В сюжете, опубликованном в твиттере «Динамо», можно увидеть новоиспеченного генерального директора клуба Дмитрия Баскова, который толкнул речь, поздравления игрокам от главного тренера Горди Дуайера, а также вручение шлема Евгению Лисовцу как признание его лучшим в рядах хозяев.
🔥 Уникальные кадры из раздевалки после матча с «Куньлунем»!— ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) 1 ноября 2018 г.
👊 Шайба для Дмитрия Баскова. Шлем для Евгения Лисовца. И слова благодарности для всей команды! pic.twitter.com/HG08Mxd4B8