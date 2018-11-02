Видеофакт: Раздевалка минского «Динамо» после долгожданной победы в матче с «Куньлунем» 1 2.11.2018, 20:50

Минское «Динамо» опубликовало видеоролик из командной раздевалки после победы в матче чемпионата КХЛ.

Минское «Динамо» опубликовало небольшой видеоролик из командной раздевалки после победы в матче чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (4:1). Эта виктория стала первой для «зубров» в 12 последних поединках, передает «Прессбол».

В сюжете, опубликованном в твиттере «Динамо», можно увидеть новоиспеченного генерального директора клуба Дмитрия Баскова, который толкнул речь, поздравления игрокам от главного тренера Горди Дуайера, а также вручение шлема Евгению Лисовцу как признание его лучшим в рядах хозяев.