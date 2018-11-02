В США началась атака пранкеров из РФ против признания Голодомора геноцидом 1 2.11.2018, 21:01

Фото: Getty Images

Внешняя разведка РФ использует пранкеров для рассылки фейков от имени посольства Украины в США.

Российские пранкеры пытались противодействовать признанию Соединенными Штатами Голодомора геноцидом украинцев. Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, передает Громадське.

"Они опоздали, но если бы начали раньше - могли бы достичь успеха", - добавил посол.

Чалый также рассказал, что пранкеры,действующие под руководством внешней разведки РФ, рассылают фейковые сообщения от имени посольства Украины в США.

"Буквально вчера было обращение к мэрам, губернаторам штатов от пранкеров якобы от имени посла по поручению президента. Это системная атака, уходит не один месяц. По телефону. Все офисы губернаторов теперь с нами контактируют. Пытаемся реагировать", - отметил посол.

Он отметил, что в фейковых сообщениях, в частности, говорится об обсуждении экономических связей и туризма.

В начале сентября сообщалось, что пранкеры пытались спровоцировать министра обороны Украины Степана Полторака.