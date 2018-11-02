закрыть
2 ноября 2018, пятница, 21:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Мы вырвались и не хотим обратно: о поколении 50-летних

  • Зоя Казанжи, «Новое время»
  • 2.11.2018, 21:11

Глубоко омерзительны все рассказы о том, что «в СССР все было отлично».

Я вот часто думаю о нас, о поколении 50-летних. О тех, кто мечтал улететь в космос, придумать лекарство от рака, победить все войны, а вместо этого взял полосатые дерматиновые сумки и уехал челночнить.

Предыдущая жизнь была потрачена на то, чтобы выжить. Но у нас, собственно, всё время так.

Школу закончила в 1985 году. Перестройка.

Университет в 1992 году. Распался СССР.

Дочку родила в 1991 году, сразу после ГКЧП.

Можно сколько угодно закрашивать седину и пытаться пить воду, потому что вода – это важно, но ничего нельзя поделать с тоской в глазах.

Да-да, говорят, что мы можем быть первым поколением, у которого не будет старости в стандартном понимании этого слова. Потому что много позитивных примеров. Потому что всё очень меняется. Потому что отношение к здоровому образу жизни иное. Потому что активный возраст вполне реально продлить. Всё это очень успокаивает, конечно.

Помню, как бродила одесским толчком и не могла купить шоколадку Марс. Дурацкую шоколадку Марс! Я долго её не могла купить. Потом, значительно позже, покупала блоками и раздавала. Вдруг кто-то точно так не мог купить, как и я когда-то.

Помню, как муж объезжал все одесские магазины в поисках детской молочной смеси для дочки. И покупал по одной банке в руки. Поэтому я до сих пор покупаю дочке много подарков. И внукам. И меня ругают, что детям надо «только по одной игрушке». А я как отрабатываю ту, давнюю вину и невозможность купить даже необходимое.

Тут можно большущий перечень написать. И вспоминать не надо, только копнула – и хлынула лавина.

Мои ровесницы если и решались на второго ребёнка, то, как правило, в районе 38-40 лет. Когда в семье были закрыты базовые потребности и накоплен запас на жизнь.

Поэтому мне глубоко омерзительны все рассказы о том, что «в СССР всё было отлично, у людей была перспектива и стабильность». Монстр под названием СССР, перемалывая и уничтожая всё на своём пути, стремительно несся в пропасть. Обломки от этого гибридного чудовища до сих пор падают на наши головы.

То, из какой задницы мы все вышли и пережили всё это, можно назвать чудом. Помните горькую шутку о переживших 90-е и не боящихся уже ничего? Вышли бы раньше, раньше закончилось всё то дерьмо, что сопровождает нас годами.

То же я испытываю сейчас, когда мне рассказывают о «стабильности при Януковиче и долларе по 8». Стабильность – это когда президент ушёл, а страна продолжает по инерции жить хорошо. Ибо созданы системы и механизмы, не позволяющие падать на дно. То, что мы уже прошли и пережили, совсем скоро будут изучать в университетах мира.

Сейчас безумно тяжело. Снова утрачено много времени. Снова политические игрушки подменяются системными подходами в решении важных задач, которые стоят перед социумом.

Но мы вырвались. И я точно не хочу обратно. Как бы тяжело ни было сейчас.

Зоя Казанжи, «Новое время»


популярное за неделю

Мнение

Юбилейные пляски
Юбилейные пляски Ирина Халип
Райское наслаждение
Райское наслаждение Валерий Карбалевич
Все в наших руках
Все в наших руках Максим Винярский
Вечная шайба в свои ворота
Вечная шайба в свои ворота Владимир Халип