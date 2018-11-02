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Совладелец «Короны» станет куратором алкогольного банкрота

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  • 2.11.2018, 21:21
Павел Топузидис
ФОТО: TUT.BY

Турчин поручил Топузидису взять кураторство над предприятием «Иловское».

Председателю совета директоров компании «Табак-инвест» Павлу Топузидису предложено взять кураторство над предприятием «Иловское», которое специализируется на производстве спирта этилового из пищевого сырья, плодовых и фруктово-ягодных вин, кальвадоса. Об этом сообщил первый вице-премьер Александр Турчин во время поездки на предприятие, передает tut.by.

Стоит отметить, что в настоящее время «Иловское» имеет просроченную задолженность по платежам в бюджет, что связано с высокой конкуренцией, нерасчетами организаций торговли, ростом закупочных цен на сырье и материалы, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Налоговая подала заявление в экономический суд Минской области о признании предприятия «Иловское» экономически несостоятельным, введен защитный период, работает антикризисный управляющий.

Александру Турчину доложили о принимаемых мерах по оздоровлению предприятия. Он также побеседовал и с работниками цехов. В ходе общения они выразили озабоченность судьбой не только предприятия, но и всех тех, кто здесь трудится. Являясь одним из двух самых крупных в Мядельском районе, «Иловское» предоставляет рабочие места почти для 150 жителей, говорится в сообщении.

Подводя итоги рабочей поездки, Турчин отметил, несмотря на то, что «Иловское» находится в коммунальной собственности и ответственность за состояние дел лежит на местных органах власти, правительство не может находиться в стороне. Предприятию необходимо помочь вывести его на устойчивую работу, сохранить рабочие места и обеспечить людей достойной оплатой труда. В этом он видит и возможность поддержки подобных предприятий бизнес-сообществом. Председателю совета директоров «Табак-инвест» Павлу Топузидису предложено взять кураторство над «Иловским», оказать ему консультативную помощь и содействие в реализации продукции, говорится в сообщении пресс-службы Совмина.

«Табак-инвесту» принадлежит фабрика по производству сигарет и сеть «Корона», которая состоит из 12 гипермаркетов и 25 магазинов формата «у дома».

Павел Топузидис является заместителем председателя Совета по развитию предпринимательства, который возглавляет Александр Турчин.


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