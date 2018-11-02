Как живет российский военный, подозреваемый по делу MH17 2.11.2018, 21:38

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Появились фотографии дома главаря террористов Хмурого-Дубинского, причастного к гибели Боинга МH17.

В распоряжении сообщества InformNapalm оказались фотографии приусадебной территории и внутренних комнат дома одного из высокопоставленных российских военных, бывшего начальника разведки «ДНР», которого подозревают в непосредственном участии в катастрофе рейса МH17.

Речь идет о Сергее Дубинском (позывной «Хмурый»), который в конце мая 2018 делился этими фотографиями в закрытой переписке со своими боевыми товарищами.

«Хмурый» террорист оказывается довольно сентиментален, в его доме есть камин, аквариум с рыбками и фото обои с белыми розами. Внутренний двор украшен арт-инсталляциями с мельницей и телегой. Похоже, что за верность и молчание ему неплохо платят либо за время участия в войне на Донбассе в должности «начальника разведки» он разведал себе ресурсы для безбедной жизни.

Напомним, что 17 июля 2014 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили «Боинг 777» рейса MH17. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», пригнанного на оккупированную территорию Донбасса из РФ российскими военнослужащими. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Прошло более 4 лет с момента трагедии. Преступники так и не наказаны. Спецоперации условных «морских котиков» или Моссада по захвату террористов похоже уже не в моде, да и с момента визита журналистов к «Хмурому» Сергею Дубинскому прошло более года. Но, как говорится, воз и ныне там — то есть во дворе отставного военного РФ.

Возможно, за это время что-то изменилось и публикация свежих фотографий из дома Сергея Дубинского вдохновит журналистов вновь попытать счастье — высадить свой «журналистский десант» и разговорить подозреваемого №1 в деле об очень трагическом и резонансном теракте, совершенном российской военщиной против международного сообщества.

А может быть, кому-то повезет и «Хмурый» генерал пригласит какую-то иностранную журналистку в свой сентиментальный дом и за чашкой чая на фоне стены из белых роз и в лучах пламени камина расскажет как он участвовал в убийстве 298 невинных гражданских людей в небе оккупированного Донбасса.