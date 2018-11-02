«В Орше беспредел творится серьезный» 2.11.2018, 21:42

1,016

Жители Орши выиграли суд у милиции.

Две молодые семьи из Орши выиграли суд у милиционеров. Они смогли доказать, что не оскорбляли сотрудников РОВД и не оказывали им неповиновение при задержании, пишет tut.by со ссылкой на naviny.by.

История произошла 20 июня 2017 года. Две пары, всем уже за тридцать — Мария и Иван Суховаровы, а также Артем Гатовский и Ольга Воеводская — вместе праздновали помолвку. Через три дня Артем и Ольга должны были расписаться. Для обоих это второй брак, от первого у каждого есть по ребенку.

На столе, конечно, было спиртное, но никто не злоупотреблял, потому что на празднике присутствовали дети.

Ближе к десяти часам вечера компания собралась по домам. Вызвали такси. Ольга Воеводская пошла в ближайший банкомат снять наличные. Остальные остались ждать машину.

У банкомата к невесте подошел милиционер. В это же время к банку подъехало и такси с остальными. Сначала Иван Суховаров, а затем и Артем Гатовский пошли выяснять, что случилось. Вскоре к банкомату подошли еще двое милиционеров, а затем еще один, который сидел рядом в машине.

В итоге Ольгу, Ивана и Артема задержали и на служебных автомобилях доставили в РУВД. Мария Суховарова осталась в такси с детьми. Позже она сама поехала в милицию.

«Было зверское задержание. Наших мужчин залили газом и заковали в наручники. Отвезли в отдел. Жених и невеста, избитые, ночь провели на „мойке“ [в вытрезвителе], супруга и меня отпустили», — рассказала Мария Суховарова.

На следующий день состоялся суд. На процессе милиционеры говорили, что невеста была пьяна и имела неопрятный вид, во время ходьбы она шаталась из стороны в сторону, поэтому ее хотели доставить в отделение для разбирательства, но она отказалась, «размахивала руками и ногами», а также «царапалась ногтями».

Заступившиеся за невесту, по словам милиционеров, также были пьяны и нарушали общественный порядок. В частности, Иван Суховаров «высказывал оскорбительные слова, размахивал руками, хватался за форменное обмундирование, затеял драку с сотрудниками милиции». Артем Гатовский «пытался совершить бросок сотрудников милиции на землю, бил ногами по служебному автомобилю».

Применение спецсредств и физической силы в отношении молодых людей милиционеры объяснили их неповиновением.

Задержанные на суде утверждали, что не оскорбляли милиционеров и не нарушали общественный порядок. Но суд стал на сторону милиционеров.

Артему Гатовскому и Ивану Суховарову дали штрафы по 529 рублей за оскорбление и неповиновение (ст. 23.4 и 23.5 КоАП), Ольге Воеводской — 69 рублей за неповиновение (ст. 23.4 КоАП). На Марию Суховарову позже составили протокол за нарушение правил дорожного движения. По словам милиционеров, она ходила по дороге, а не по тротуару.

Молодые люди обжаловали это решение в областном суде. Он отменил штрафы и направил дело на новое рассмотрение. Оно рассматривалось повторно 21 сентября 2017 года.

На этом процессе просмотрели видеозапись с камер наблюдения банка. Она не подтвердила показания милиционеров.

К примеру, на записи видно, что Ольга Воеводская (к тому моменту уже сменившая фамилию на Гатовская) по дороге к банкомату идет ровно, обычной походкой. Фактически единственный шаг в сторону она объяснила «ремонтом тротуара и его скользким покрытием после дождя».

Кстати, у сотрудников милиции на форменном обмундировании были видеорегистраторы, и один из милиционеров говорил задерживаемым, что все их действия фиксируются на видео. Однако на суде выяснилось, что видеорегистраторы в тот вечер не были включены.

Однако для суда вполне достаточной оказалась и запись камер наблюдения банка. Просмотр этой записи не подтвердил показания сотрудников милиции — Воеводская не шаталась, Гатовский не пытался схватить милиционера за форму, а Суховаров не затевал драку.

В итоге судья отменила первое решение суда и прекратила административное дело в связи «с недоказанностью виновности».

«Если бы не эти записи, мы не смогли бы ничего оспорить», — отметила Мария Суховарова.

Ее дело о нарушении правил дорожного движения также было прекращено ввиду того, что «вина не подтверждается объективными признаками».

Восстановив справедливость, пострадавшие от милицейского беспредела решили добиваться материальной компенсации морального вреда и подали иск в суд.

Иван Суховаров в своем заявлении указал, что «моральный вред от неправомерных действий Оршанского РУВД выражается в перенесенных нравственных и физических страданиях, в чувстве страха за жизнь и здоровье, чувстве унижения и беспомощности». Он также заявил, что перенес «глубокое потрясении и шок», испытывает «страх невозможности продолжать активную общественную жизнь» и попросил выплатить ему 20 тысяч рублей.

Однако судья отказал в удовлетворении иска.

«Не хотят признавать, что мы пострадали, хотя штрафы нам сняты, а в действиях сотрудников явно видны нарушения. В Орше это не единственный случай, беспредел творится серьезный», — рассказала Мария Суховарова.