Тимошенко предложила сотрудничать Вакарчуку, Гриценко и партии «Самопоміч» 2.11.2018, 21:58

Юлия Тимошенко

Лидер парламентской фракции «Батьківщина» сказала, что хотела бы «объединить демократические силы».

2 ноября лидер парламентской фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко во время пресс-конференции во Львове заявила об открытости к сотрудничеству с музыкантом, общественным деятелем Святославом Вакарчуком, лидером партии "Гражданская позиция" Анатолием Гриценко и партией "Самопоміч", сообщает пресс-служба "Батьківщини".

"Мы готовы к сотрудничеству с партией "Самопоміч", со Святославом Вакарчуком, если он пойдет в политику, с партией Анатолия Гриценко. Мы стремимся объединить в работе на Украину все демократические силы. Мы стремимся создать общую, сильную национальную команду с правильной стратегией и с результатом, который будет не на бумаге, не в отчетах, не в пропагандистских сюжетах, а так, чтобы люди почувствовали на собственном опыте, что страна меняется", – заявила она.

По мнению лидера "Батьківщини", ее команда "одержит победу и на президентских, и на парламентских выборах".

Президентские выборы в Украине должны состояться 31 марта 2019 года, выборы в парламент намечены на 27 октября 2019 года.

Согласно опросу, который с 29 сентября по 16 октября проводили Центр "Социальный мониторинг", Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко и Киевский международный институт социологии и Социологической группы "Рейтинг", если бы выборы президента Украины проводились на следующей неделе, то за Тимошенко проголосовали бы 13,4% от общего числа опрошенных и 18,9% от тех, кто определился и будет голосовать, за Гриценко – 7% и 9,9%, за Вакарчука – 4,9% и 7%. Лидера "Самопомочі" Андрея Садового в этом рейтинге нет.