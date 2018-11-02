УЕФА опубликовал изящный гол Сигневича в ворота «Кельна»
- 2.11.2018, 22:06
Ровно год назад форвард БАТЭ забил гол ударом через себя.
2 ноября 2017 года белорусский форвард БАТЭ Николай Сигневич забил гол ударом через себя в ворота немецкого «Кельна».
Об этом вспоминает пресс-служба УЕФА.
«Ровно 1 год назад форвард БАТЭ Николай Сигневич сделал ЭТО», — говорится в сообщении.
Ровно 1⃣ год назад форвард @FCBATE Николай Сигневич сделал ЭТО 🚲👏#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/rbmuvo2J4u— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 2 ноября 2018 г.