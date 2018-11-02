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УЕФА опубликовал изящный гол Сигневича в ворота «Кельна»

  • 2.11.2018, 22:06
Николай Сигневич

Ровно год назад форвард БАТЭ забил гол ударом через себя.

2 ноября 2017 года белорусский форвард БАТЭ Николай Сигневич забил гол ударом через себя в ворота немецкого «Кельна».

Об этом вспоминает пресс-служба УЕФА.

«Ровно 1 год назад форвард БАТЭ Николай Сигневич сделал ЭТО», — говорится в сообщении.


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