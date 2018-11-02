Российские санкции как награда 1 Игорь Яковенко

2.11.2018, 22:18

1,089

Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

Для многих из тех украинцев, кто попал в санкционный список, это стало предметом гордости.

В постановлении правительства РФ № 1300 от 1.11.2018 о санкциях в отношении Украины названы 322 украинских гражданина и 68 компаний, которым Россия станет блокировать безналичные денежные средства и имущество, а также запретит вывозить свои капиталы за пределы России.

Для многих из тех, кто попал в санкционный список, это стало наградой. Общую точку зрения выразил генпрокурор Юрий Луценко: "Это предмет гордости для нас… С удовольствием увидел, что я есть (в списке). Значит, я на правильном пути". Полагаю, что многие журналисты Украины, чьих имен нет в списке, втайне завидуют, например, Виталию Портникову, который удостоился такой чести. В частности, отсутствие в списке Аркадия Бабченко – это, на мой взгляд, явная несправедливость.

Некоторые крупные предприниматели, имен которых не оказалось в санкционных списках, вынуждены были оправдываться. Бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский объяснил этот факт происками президента Украины Петра Порошенко. "Мне кажется, этот список редактировался на Банковой (в администрации президента Украины – прим..)", - приводит слова Коломойского УНИАН. По версии Игоря Коломойского Петр Порошенко, с которым якобы был согласован санкционный список, лично вычеркнул его из списка чтобы скомпрометировать. "Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага Путина, из списка, чтобы показать нашим американским партнерам, что я якобы стал агентом Кремля", - жалуется Игорь Коломойский. В целом, та часть списка, которая касается предпринимателей, выглядит не как реальные санкции, а как приглашение украинского бизнеса к индивидуальным переговорам с Кремлем в которых Кремль надеется создать финансовую базу для появления в украинской политике влиятельного пророссийского сегмента. Именно этим объясняется отсутствие санкций в отношении Рината Ахметова, Дмитрия Фирташа, Сергея Левченко, Вадима Новинского, а также многих украинских бизнесменов, чья деятельность связана с Россией, а значит, может пострадать от российских санкций. Для Кремля в данном случае характерна ошибка "неправомерной экстраполяции", то есть переноса той практики кулуарных сговоров, которая в России приносила успех – в Украину, где в силу наличия гражданского общества и общественного мнения эта практика существует, но имеет ограничения.

Для политиков попадание или непопадание в список может иметь амбивалентные последствия в зависимости от их риторики и настроений их электората. Вполне вероятно что антиукраинский список будет использоваться в ходе борьбы на предстоящий выборах президента Украины, которые состоятся 31.03.2019.

Из тех украинских политиков, которые уже заявили о своем участии в выборах президента, а также тех, кого наблюдатели рассматривают в качестве возможных кандидатов, российские санкции введены против лидера "Батьковщины" Юлии Тимошенко, лидера Радикальной партии Олега Ляшко и лидера партии "Национальный корпус" Андрея Билецкого. Трудно сказать, насколько присутствие в санкционном списке добавит популярности этим политиком, но уж точно не повредит. Так что эти трое могут рассматривать санкции как подарок Кремля.

Отсутствие в санкционных списках политиков, занимающих однозначную патриотическую позицию в отношении российской агрессии, может быть использовано против них в предвыборной борьбе. Собственно, это уже происходит в отношении Петра Порошенко. "Кстати, а чего это Порошенко нет в санкционном списке? Так же, как Путин и Медведев отсутствуют в списке санкций, принятом Украиной. Свой своего видит издалека?" - возмущается в своем блоге лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Против глав государств не принято вводить санкции – именно так, например, в администрации президента США объясняли отсутствие Путина в санкциях против России. Трудно сказать, насколько это объяснение удовлетворит украинских избирателей. Хотя у Петра Порошенко есть "смягчающее обстоятельство" - под санкции попал его сын и половина его администрации, а сам Порошенко сравнил российские санкции с "государственной наградой".

Из тех, кто заявил о своем участии в президентской гонке и кого в качестве ее участников рассматривают наблюдатели, не попали под российские санкции бывший министр обороны и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко, лидер "Самопомощи" Андрей Садовый, а также глава Оппозиционного блока Юрий Бойко. Нет в санкционных списках и двух деятелей культуры, Святослава Вакарчука и Владимира Зеленского, которых также называют в числе возможных соискателей…

В целом, российские санкции против украинских граждан и предприятий не окажут существенного влияния на экономику и политику Украины. Разве что еще больше усилят антироссийские настроения в украинском обществе, радикализируют политику, а экономику Украины в еще большей степени отторгнут от России и развернут в сторону Запада.

Игорь Яковенко, Blogspot.ru