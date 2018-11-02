Стало известно, как в Беларуси будут вести реестр цен на лекарства 2.11.2018, 22:23

Утверждены положения о порядке регистрации цен на лекарства.

Совмин постановлением от 31 октября №776 поручил создать госреестр предельных отпускных цен производителей на лекарства и утвердил положения о порядке регистрации этих цен и ведения данного реестра.

Регистрация цен бесплатна и осуществляется Минздравом в белорусских рублях. Для ее проведения юрлицу или ИП надо подать документы в Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении.

Среди них должен быть список сайтов, содержащих сведения об отпускных ценах производителя на лекарство в странах по перечню, определенному методикой, либо документы, подтверждающие размер таких цен.

Центр экспертиз и испытаний в течение пяти рабочих дней проверяет сведения и направляет документы в МАРТ и Минздрав либо отказывает в принятии заявления.

Юрлицо или ИП уведомляют об отказе в течение двух рабочих дней со дня принятия такого решения.

МАРТ в течение 10 рабочих дней (срок может быть продлен, но не более чем еще на 10) проводит анализ цены и направляет в Минздрав согласование или отказ в таком согласовании.

Минздрав в течение трех рабочих дней принимает решение о регистрации цены или об отказе в регистрации. Решение о регистрации оформляется приказом.

В случае принятия решения о регистрации Минздрав в течение двух рабочих дней уведомляет юрлицо или ИП, а также Центр экспертиз и испытаний в письменном виде.

Центр экспертиз и испытаний в течение двух рабочих дней вносит данные в госреестр и обновляет информацию на своем официальном сайте.

Реестр в интернете обновляется ежедневно. При этом сведения, содержащиеся в нем, являются открытыми и доступными для всеобщего ознакомления.

При принятии решения об отказе в регистрации цены Минздрав в течение двух рабочих дней уведомляет юрилицо или ИП в письменном виде.

Решение об отказе может быть обжаловано.