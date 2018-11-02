«Белавиа» предоставит скидки на билеты до 75% 2.11.2018, 22:36

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Фото с сайта rumol.org

В Барселону, Лондон и Париж можно будет слетать за 35 евро.

Авиакомпания «Белавиа» вводит экспериментальные тарифы по большинству направлений регулярной сети маршрутов авиакомпании до конца зимнего расписания, сообщила пресс-служба предприятия.

Сделано это в преддверии празднования 85-летия гражданской авиации Беларуси для улучшения доступности авиаперевозок и увеличения количества прилетающих туристов в рамках действующего 30-дневного безвизового режима.

Тарифы будут доступны только на сайте авиакомпании www.belavia.by со 2 ноября и при условии покупки не менее чем за 45 дней до вылета.

На сайте тарифы будут отображаться в графе «промо», подсвечены зеленым цветом и обозначены фирменным знаком авиакомпании – васильком.

Стоимость авиабилетов по новым тарифам на некоторых направлениях снижена до 75 процентов.

Экспериментальные тарифы буду доступны по следующим направлениям: Сочи, Амстердам, Алматы, Барселона, Брюссель, Берлин, Будапешт, Ереван, Батуми, Женева, Ганновер, Харьков, Калининград, Казань.

А также Санкт-Петербург, Ларнака, Лондон, Львов, Милан, Одесса, Париж, Прага, Рим, Ростов, Стокгольм, Тбилиси, Тель-Авив, Белград, Нижний Новгород, Краснодар, Кишинев и Астана.

Например, по наиболее популярным направлениям стоимость перевозки будет следующая:

Количество мест по экспериментальному тарифу ограничено.

Условиями применения новых тарифов предусмотрено:

продажа только через собственный сайт авиакомпании www.belavia.by не менее чем за 45 дней до вылета рейса;

максимальный срок пребывания в пункте назначения по данному тарифу – 1 месяц;

разрешается комбинация с другими доступными тарифами экономического класса на выбранных направлениях;

изменения и возврат запрещены, в том числе при комбинировании тарифов;

использование билета, оформленного по маршруту «туда-обратно», обязательно в соответствии с очередностью сегментов, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете.

При неиспользовании билета на первом участке места аннулируются по всему маршруту, и пассажир на втором участке не будет приниматься к перевозке, уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру не возвращается.