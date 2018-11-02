«Белавиа» предоставит скидки на билеты до 75%
- 2.11.2018, 22:36
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В Барселону, Лондон и Париж можно будет слетать за 35 евро.
Авиакомпания «Белавиа» вводит экспериментальные тарифы по большинству направлений регулярной сети маршрутов авиакомпании до конца зимнего расписания, сообщила пресс-служба предприятия.
Сделано это в преддверии празднования 85-летия гражданской авиации Беларуси для улучшения доступности авиаперевозок и увеличения количества прилетающих туристов в рамках действующего 30-дневного безвизового режима.
Тарифы будут доступны только на сайте авиакомпании www.belavia.by со 2 ноября и при условии покупки не менее чем за 45 дней до вылета.
На сайте тарифы будут отображаться в графе «промо», подсвечены зеленым цветом и обозначены фирменным знаком авиакомпании – васильком.
Стоимость авиабилетов по новым тарифам на некоторых направлениях снижена до 75 процентов.
Экспериментальные тарифы буду доступны по следующим направлениям: Сочи, Амстердам, Алматы, Барселона, Брюссель, Берлин, Будапешт, Ереван, Батуми, Женева, Ганновер, Харьков, Калининград, Казань.
А также Санкт-Петербург, Ларнака, Лондон, Львов, Милан, Одесса, Париж, Прага, Рим, Ростов, Стокгольм, Тбилиси, Тель-Авив, Белград, Нижний Новгород, Краснодар, Кишинев и Астана.
Например, по наиболее популярным направлениям стоимость перевозки будет следующая:
Количество мест по экспериментальному тарифу ограничено.
Условиями применения новых тарифов предусмотрено:
продажа только через собственный сайт авиакомпании www.belavia.by не менее чем за 45 дней до вылета рейса;
максимальный срок пребывания в пункте назначения по данному тарифу – 1 месяц;
разрешается комбинация с другими доступными тарифами экономического класса на выбранных направлениях;
изменения и возврат запрещены, в том числе при комбинировании тарифов;
использование билета, оформленного по маршруту «туда-обратно», обязательно в соответствии с очередностью сегментов, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете.
При неиспользовании билета на первом участке места аннулируются по всему маршруту, и пассажир на втором участке не будет приниматься к перевозке, уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру не возвращается.
|Направление
|В одну сторону с вылетом из Минска
|Туда-обратно
|Барселона
|35 евро
|86 евро
|Милан
|35 евро
|88 евро
|Париж
|35 евро
|117 евро
|Лондон
|35 евро
|95 евро
|Брюссель
|45 евро
|79 евро