Братья Костицыны вызваны в сборную Беларуси на Кубок четырех наций 2.11.2018, 23:01

Кубок четырех наций пройдет в «Чижовка-Арене» с 8 по 10 ноября.

На будущий Кубок четырёх наций в белорусскую сборную по хоккею вызов получили нападающие минского "Динамо" Андрей и Сергей Костицыны, сообщает БелТА.

Также главный тренер сборной Андрей Сидоренко пригласил на турнир ещё двух представителей "зубров": Александра Китарова и Евгения Ковыршина. Вместо нападающего Александра Малявко из "Нёмана", который получил травму, на лёд выйдет Андрей Белевич из "Динамо-Молодечно".

Кубок четырёх наций velcom пройдёт в "Чижовка-Арене" с 8 по 10 ноября. Кроме белорусских в нём примут участие хоккеисты Франции, Словении и Латвии.