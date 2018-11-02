Минздрав о пропавших из аптек препаратах: Незаменимых среди них нет 5 2.11.2018, 23:28

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Пресс-секретарь Минздрава подтвердила, что в аптеках больше не будет «Колдрекса», «Фервекса» и «Терафлю».

Сегодня Минздрав ответил на вопросы относительно дефицита некоторых препаратов от гриппа и простуды, пишет «Онлайнер».

Напомним, в аптеках все меньше импорта и все больше белорусского. Не связано ли это с указаниями регулятора? Отвечают, что нет.

— Министерством здравоохранения никаких указаний по поводу сокращения доли импортных препаратов от гриппа и простуды не давалось, — сообщила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

Она подтверждает:

— Действительно, в настоящее время в Беларуси отсутствуют некоторые популярные противопростудные лекарственные средства: «Фервекс» (порошок), «Колдрек Хотрем» (порошок), «Колдрекс» (таблетки), «Терафлю» (экстра порошок), «Ринза» (таблетки), что связано с завершением регистрации. Так как процедура государственной регистрации носит добровольный заявительный характер, Министерство здравоохранения не может обязать производителей регистрировать в Республике Беларусь какие-либо конкретные лекарственные средства в определенный срок.

По информации компании GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, лекарственное средство «Терафлю» (порошок) не отгружается в Республику Беларусь по причине внесения изменений в нормативно-техническую документацию. Информацией о сроках возобновления поставок вышеуказанного препарата компания не располагает.

В аптеках как государственной, так и негосударственной формы собственности широко представлены разной ценовой категории комбинированные лекарственные средства отечественного и зарубежного производства, содержащие парацетамол, а именно: «Ангриколд», «Ангримакс Нео», «Ангримакс», «Антигриппин», «Антифлу Кидс», «Афлумед», «Грипполек», «Гриппомикс», «Гростудин», «Негринпин», «Орвиколд», «Параскофен», «Ринзип», «Тайлолфен Хот», «Триалгин», «Фасторик», «Цитрамон-Боримед».

Отметим, что все лекарственные средства (о которых идет речь) в равной мере облегчают симптомы гриппа и простуды и незаменимых среди них нет.