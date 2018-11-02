Трамп потроллил Иран фразой из «Игры престолов» 1 2.11.2018, 23:21

Дональд Трамп

Президент США сообщил о возобновлении санкций против Ирана оригинальным способом.

США возобновили санкции против Ирана и Дональд Трамп на своей странице Twitter сообщил об этом очень оригинальным образом.

2 ноября в микроблоге Трампа появился постер с его фотографией, стилизованной под постеры известного американского сериала «Игра престолов».

Вдобавок к этому на постере также значится фраза «Санкции близко» (Sanctions are coming), в которой фанаты фэнтези-саги узнают видоизмененный лозунг дома Старков – «Зима близко». Кроме того, сообщение Трампа выполнено шрифтом из этого сериала.