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Трамп потроллил Иран фразой из «Игры престолов»

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  • 2.11.2018, 23:21
Дональд Трамп

Президент США сообщил о возобновлении санкций против Ирана оригинальным способом.

США возобновили санкции против Ирана и Дональд Трамп на своей странице Twitter сообщил об этом очень оригинальным образом.

2 ноября в микроблоге Трампа появился постер с его фотографией, стилизованной под постеры известного американского сериала «Игра престолов».

Вдобавок к этому на постере также значится фраза «Санкции близко» (Sanctions are coming), в которой фанаты фэнтези-саги узнают видоизмененный лозунг дома Старков – «Зима близко». Кроме того, сообщение Трампа выполнено шрифтом из этого сериала.


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