Польша предложила персональные санкции из-за «выборов» в ОРДЛО 20.11.2018, 8:02

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Яцек Чапутович

Предложение получило поддержку в Совете ЕС.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Польша предложила на Совете ЕС по иностранным делам персональные санкции против лиц, задействованных в организации псевдовыборов в оккупированных районах Донбасса.

Об этом сообщает РАР.

"Польша предложила введение определенных санкций — таких как и за оккупацию Крыма, то есть внесение в санкционного списка лиц, участвовавших в организации выборов", - заявил Чапутович.

По его словам, такое предложение вызвало интерес и поддержку стран-членов ЕС.

Чапутович добавил, что Варшава предлагает внести в санкционный список более пяти человек, как уже было предложено другими странами.

Псевдовыборы в "ДНР" и "ЛНР" проходили 11 ноября. Украина и мировое сообщество не признают их результаты.

Согласно результатам "выборов", "главой ЛНР" стал Леонид Пасечник, который якобы набрал 68,3% голосов после обработки 100% "бюллетеней". На песевдовиборах в "ДНР" победил Денис Пушилин.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов.