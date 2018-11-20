SpaceX получила разрешение на запуск спутников глобального интернета 23 20.11.2018, 8:08

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Всего в проекте будет задействовано 12 тысяч низкоорбитальных аппаратов.

Комиссия по коммуникациям США одобрила запуск дополнительных 7,5 тысяч спутников в рамках проекта SpaceX Starlink Илона Маска. Об этом говорится в сообщении ведомства, передает liga.net.

Всего в проекте будет задействовано 12 тысяч спутников. Они должны обеспечить общедоступный интернет по всему миру к середие следующего десятилетия.

Флотилия будет размещена на высоте от 335 км до 1325 км.

SpaceX собирается вывести на орбиту половину из 7,5 тысяч одобренных спутников к 2024 году.

Напомним, что в марте компания получила от регулятора разрешение на вывод 4,4 аппаратов Starlink, половина которых также должна быть выведена к середине 2020-ых годов. Всего к 2024 году Илон Макс запустит на орбиту около 6 тысяч спутников. Первый запуск запланирован на 2019 год.

На реализацию проекта Маск планирует потратить около $10 млрд.