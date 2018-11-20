Замглавы МИД Украины: Мой совет Беларуси — не пускайте этих русских к себе 4 20.11.2018, 8:15

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Василий Боднар

У Украины накопилось много вопросов к присутствию РФ на территории нашей страны.

Украинская сторона пока не видит возможности участия Беларуси в миротворческой миссии на Донбассе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, на встрече с группой белорусских журналистов 19 ноября в Киеве, сообщает tut.by.

«Этот вопрос поднимался во время встречи президентов и был обсужден ими лично. Пока украинская сторона не видит возможности участия Беларуси в миротворческой миссии, поскольку это напрямую связано с участием в ОДКБ и российскими военными. Мы не хотим ситуации, в которой Россия посредством Беларуси будет влиять на территорию конфликта в свою пользу», — сказал дипломат.

«У нас много вопросов к присутствию России на территории Беларуси, но Минск — это площадка для [трехсторонней] контактной группы, и это определенный уровень доверия к белорусской стороне в плане реализации мирного процесса», - заявил дипломат.

Боднар также отметил, что Украина надеется, что «наши границы будут границами дружбы, а не границами угроз».

«Но потенциально, — добавил замминистра, — мы должны просчитывать ситуацию, поскольку участие белорусских военных формирований в совместных учениях с россиянами, введение на территорию Беларуси определенного количества военной техники, создание совместной системы ПВО, контроль над границей, военная база, о которой всегда говорят, что она не нужна, но раз тема поднимается, значит есть определенное давление с российской стороны. Встает вопрос: зачем России военные базы на территории Беларуси, кроме как угрожать Украине или другой стране? Или это вопрос контроля над Беларусью?»

По мнению Бориса Боднара, белорусским властям следует задать вопрос себе — зачем пускать на свою территорию иностранные войска, когда достаточно своих? «Исходя из нашего опыта, отмечу, что присутствие баз российского флота на территории Украины спровоцировало оккупацию Крыма. Мы не могли себе представить, что будем воевать с Россией, но сегодня это реальность, это прямая угроза. И мой совет для белорусской стороны — не пускайте этих русских к себе, они будут вам только вредить».